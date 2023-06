Calcio | Nunziata | ' Uruguay più bravo di noi | bisogna comunque ringraziare i ragazzi'

(Di lunedì 12 giugno 2023) La Plata, 12 giu. - (Adnkronos) - "In questa partita gli uruguaiani sono stati più bravi di noi. Il terreno di gioco non ci ha aiutati, ma credo sia stato un percorso incredibile.questiper quello che ci hanno fatto vivere in questo mese. Questa partita non cancella quanto di buono è stato fatto, giocare sette partite in 21 giorni non è facile". Così il ct della Nazionale azzurra Under 20 Carminecommenta la sconfitta dei suoicontro l'nella finale del mondiale Under 20.

Sfuma il sogno dell' Italia di: gli Azzurrini perdono la finale del Mondiale Under 20 battuti da un gol di Rodriguez all'86' (convalidato dal var dopo un sospetto fuorigioco). Partita avara di occasioni per l'Italia, con ...La squadra di Broli ha la meglio su quella di, finisce 1 - 0, con la rete decisiva di Luciano Rodriguez al minuto 86. Poteva finire in gloria ed è finita come peggio non poteva. Ma come ...Ct:. URUGUAY (4 - 2 - 3 - 1): Rodriguez; Chagas, Boselli, F. Gonzalez, Matturro; Garcia, Diaz; L. Rodriguez (95' Homenchenko), Gonzalez, De Los Santos (91' Sosa); Duarte (62' Ferrari). Ct. ...

Mondiale U20: Nunziata, 'sconfitta non cancella il lavoro fatto' Agenzia ANSA

“La sconfitta in finale non cancella lo straordinario percorso di cui è stata capace questa Nazionale -sottolinea il numero uno del calcio italiano-. Ringrazio tutti i ragazzi, l’allenatore Nunziata, ...La Plata, 12 giu. - (Adnkronos) - "In questa partita gli uruguaiani sono stati più bravi di noi. Il terreno di gioco non ci ha aiutati, ma credo sia stato un percorso incredibile. Bisogna ringraziare ...