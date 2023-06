(Di lunedì 12 giugno 2023) Kylianha scritto al PSG comunicando l'intenzione di non far valere l'opzione per un terzo anno prevista dal biennale firmato nel 2022 ed è quindi libero dal giugno 2024, con la possibilità ...

Lo scrive stasera l'sul sito on line, affermando che "il Psg cambia tono" con il giocatore e che "il clima si è fatto pesante". . 12 giugno 2023Il futuro di Kylian potrebbe essere lontano dal . Secondo le ultime indiscrezioni del quotidiano francese ' L'' il fuoriclasse francese avrebbe informato tramite una lettera il club parigino di non voler prolungare ulteriormente il suo contratto fino a giugno 2025. La situazione sarebbe piuttosto ...Mbappe (LaPresse) - Calciomercato.itUna missiva con la quale, stando a 'L'', il forte ...- Calciomercato.itUn Mbappe sul mercato rappresenterebbe un vero e proprio ciclone per ileuropeo. ...

Calcio: L'Equipe, 'Mbappé non prolunga e il Psg non ci sta' Agenzia ANSA

Kylian Mbappé ha scritto al PSG comunicando l'intenzione di non far valere l'opzione per un terzo anno prevista dal biennale firmato nel 2022 ed è quindi libero dal giugno 2024, con la possibilità qui ...Il futuro di Kylian Mbappé potrebbe essere lontano dal Psg. Secondo le ultime indiscrezioni del quotidiano francese 'L'Equipe' il fuoriclasse francese avrebbe informato tramite una lettera il club ...