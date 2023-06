Lo stesso presidente della Figc Gravina e il presidente dellaPro Matteo Marani hanno premiato ... contribuendo a potenziare la Serie C e ilitaliano - ha detto il vice presidente ......a prendere la via di un nuovo mondo deldistante da quello che è il vero mondo del, ... Anche in virtù del super - contratto che loal club bianconero fino al 30 giugno 2025. Con la ...C'è il mondo della politica nazionale e internazionale, quello del, quello dello spettacolo,... Umberto Bossi, fondatore della: "Sono commosso. Per tanti anni è stato come un fratello". ...

Calcio: Lega Pro modifica il regolamento minutaggio dei giovani Agenzia ANSA

Approvate le modifiche al "Regolamento del minutaggio sui giovani" in Lega Pro con nuove regole che andranno a rafforzare la premialità sull'impiego dei ragazzi provenienti dal settore giovanile dei c ...