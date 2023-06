Calcio | Gravina | ' comportamento Biraghi straordinario | è stato il migliore in campo'

(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma, 12 giu. - (Adnkronos) - "Condanniamo e stigmatizziamo l'episodio, la violenza non è mai tollerata. Ma devo sottolineare ildi un ragazzocomeche, nonostante fosse ferito, ha continuato a giocare mostrando lealtà, coraggio e attaccamento alla maglia. Al di là del risultato finale, 'Biro' èilin". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele, al microfono di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, in merito all'episodio che ha visto protagonista il capitano viola, ferito alla testa durante la finale di Conference League a Praga tra Fiorentina e West Ham.

Investire sui giovani diventa essenziale per contenere i costi e dare sostenibilità al mondo del", conclude...dal presidente della Figc Gabrieleagli azzurrini. "La sconfitta in finale non cancella lo straordinario percorso di cui è stata capace questa Nazionale - sottolinea il numero uno del......dal presidente della Figc Gabrieleagli azzurrini. "La sconfitta in finale non cancella lo straordinario percorso di cui è stata capace questa Nazionale - sottolinea il numero uno del...

Mondiali U20: Gravina 'Italia straordinaria, i talenti ci sono' Agenzia ANSA

Roma, 12 giu. – (Adnkronos) – “La Roma è una grandissima società, sa benissimo che ci possono essere degli errori arbitrali, ma abbandoniamo queste ipotesi di complotto che creano soltanto alibi a chi ..."Sono state fantomatiche ipotesi davvero molto molto remote. Mancini è il nostro allenatore, al Napoli lo unisce solo il colore azzurro". (ANSA) ...