Calcio | Gravina applaude gli azzurrini | ' sconfitta non cancella il vostro straordinario percorso'

(Di lunedì 12 giugno 2023) La Plata, 12 giu. - (Adnkronos) - “Bravi ragazzi, siete la meglio gioventù italiana!”. E' il messaggio inviato dal presidente della Figc Gabrieleaglidopo laper 1-0 contro l'Uruguay nella finale del mondiale Under 20. “Lain finale nonlodi cui è stata capace questa Nazionale -sottolinea il numero uno delitaliano-. Ringrazio tutti i ragazzi, l'allenatore Nunziata, lo staff tecnico e quello organizzativo perché risultati del genere non si raggiungono senza il contributo determinante di tutti i componenti della delegazione. Il grande cammino della Nazionale Under 20 conferma due cose: esistono grandi talenti nelitaliano e il lavoro del Club Italia ...

Il grande cammino della Nazionale Under 20 conferma due cose: esistono grandi talenti nel calcio italiano

Partita di enorme sofferenza, ma proprio mentre si avvicinava la possibilità di giocare i supplementari, arriva il gol decisivo. Nunziata: "Sono stati più bravi di noi"