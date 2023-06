Toppmoller, che con l'ha firmato un contratto sino al 2026, è stato il vice di Julian Nagelsmann nel Bayern Monaco e nel Lipsia e, da capo allenatore, è entrato nella storia del...E Daichi Kamada Il centrocampista giapponese lascerà a parametro zero l'Francoforte e il Milan sembra voler confermare l'operazione studiata da Maldini e Massara. Perso Openda (che avrebbe ...Giovedì l'exsvolgerà le visite mediche. Un doppio colpo a zero prima di qualche cessione inevitabile per far quadrare i conti entro il 30 giugno. A salvare Pinto potrebbero pensarci Ibanez ...

Calcio: Eintracht Francorte, Toppmöller è il nuovo allenatore Il Dubbio

Francoforte, 12 giu. - (Adnkronos) – L’Eintracht Francoforte ufficializza il sostituto di Oliver Glasner, tecnico che ha guidato il club alla vittoria dell’Europa League la scorsa stagione e agli otta ...Siamo la nazione che ha perso più volte all'ultimo atto: 17 in Champions, 8 in Uefa/Europa League, 4 in Coppa Coppe e una in Conference. Juve con 8 la peggiore ...