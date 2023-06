Calcio | Berlusconi Zanetti Perso un fuoriclasse | era avanti su tutto

Berlusconi morto, Ancelotti: "Riconoscenza infinita". Buffon: "Presidente visionario" - Sportmediaset Sport Mediaset

Ebbene. SIlvio Berlusconi è stato il numero uno per anni prima per le Tv e l’impresa, quindi per il calcio, poi per la politica. E, di nemici, ne ha avuti più di ogni altro nella storia recente se non ...Non due pensieri, non due filosofie, ma due visioni che fuoriuscivano da un mondo fatto di arte, di magìa e di pragmatismo, concetti difficili da legare l’uno all’altro, ma quello era stato il calcio ...