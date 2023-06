Calcio | Berlusconi Zanetti ' Perso un fuoriclasse | era avanti su tutto'

ha espresso la sua passione per il, in particolare di una società di cui lui era presidente ma avrebbe voluto anche essere allenatore e giocatore; voleva fare tutto quello che era ...Così Massimo Zanetti, patron della Segafredo Virtus Bologna, nel suo intervento a "La politica del pallone" su Rai Gr Parlamento, ricorda la figura di Silvio, scomparso all'età di 86 anni. ...Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, rende omaggio a Silvioin una storia sul suo profilo Intagram . Infantino, in particolare, ricorda una frase del neo presidente del Milan ...

Berlusconi morto, Ancelotti: "Riconoscenza infinita". Buffon: "Presidente visionario" - Sportmediaset Sport Mediaset

Ebbene. SIlvio Berlusconi è stato il numero uno per anni prima per le Tv e l’impresa, quindi per il calcio, poi per la politica. E, di nemici, ne ha avuti più di ogni altro nella storia recente se non ...Non due pensieri, non due filosofie, ma due visioni che fuoriuscivano da un mondo fatto di arte, di magìa e di pragmatismo, concetti difficili da legare l’uno all’altro, ma quello era stato il calcio ...