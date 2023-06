Calcio | Berlusconi Sacchi ' Ha cercato di migliorare Italia e sport'

(Di lunedì 12 giugno 2023) L'ex allenatore del Milan: "E' stato un grande personaggio, non sempre compreso" MILANO - "Provo un grande dispiacere. E' stato un grande personaggio, generoso, che hadil'e ...

Maè anche: il suo nome è, infatti, indissolubilmente legato a quello del Milan straordinario di Arrigo Sacchi che ha dominato l' Italia e l'Europa. Insieme all'amico fidato ...L'impegno nell'emittenza televisiva precede quello nel, altra forma di intrattenimento di ...sa però che la sua intraprendenza e la sua intuizione non sono sufficienti. Occorrono i ...Ma la sua vera passione era il, non da sportivo (anche se la tentazione di fare il ct l'ha avuta) ma da presidente. Suo il capolavoro Milan . Dopo averlo salvato dal fallimento,ha ...

Berlusconi morto: le reazioni e gli omaggi del mondo del calcio - Sportmediaset Sport Mediaset

Le ville del Cavaliere Bisogna poi tenere in considerazione il patrimonio immobiliare posseduto da Silvio Berlusconi, rimasto immutato sino al 2020. A partire dal 2021, infatti, nella dichiarazione ...Anche l’agilità conta, in politica estera. Era il 28 maggio 2002 e Silvio, come gli altri capi di governo chiamavano Berlusconi, aveva 65 anni, una padronanza geniale ...