Calcio | Berlusconi Moratti Sempre leale | onore essere stato suo amico

Forse perché è stato davvero il presidente più vincente del, italiano.è l'uomo che licenziò in diretta tv Alberto Zaccheroni, l'uomo che fece una serenata a Ruud Gullit sulle note ...Io rimasi sorpreso, profondamente colpito: Mihajlovic non guadagnava certo due 'spiccì al Milan, masi poneva il problema del sostenimento della famiglia, di fatto contrastando una sua '...Un vincente prima di tutto, ma anche uno spettacolare innovatore, un innamorato del, del suo Milan e poi anche del Monza. Silvioè stato tutto questo e molto altro, perché nessun presidente ha lasciato un segno così profondo, entrando contemporaneamente nella ...

Ebbene. SIlvio Berlusconi è stato il numero uno per anni prima per le Tv e l’impresa, quindi per il calcio, poi per la politica. E, di nemici, ne ha avuti più di ogni altro nella storia recente se non ...Non due pensieri, non due filosofie, ma due visioni che fuoriuscivano da un mondo fatto di arte, di magìa e di pragmatismo, concetti difficili da legare l’uno all’altro, ma quello era stato il calcio ...