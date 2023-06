Calcio | Berlusconi Moratti ' Sempre leale | onore essere stato suo amico'

(Di lunedì 12 giugno 2023) "Era bello partecipare ai derby, entrambi avevamo la stessa passione seppur per colori diversi". ROMA - "Con me èestremamente gentile, avevaintuizioni e cose intelligenti da dire.

La dinastia- Silvio è anche bisnonno della piccola Olivia - conta grandi numeri come l'... dei media e del. La più grande delle nipoti è Lucrezia, 31 anni, (madre di Olivia) figlia ...ha espresso la sua passione per il, in particolare di una società di cui lui era presidente ma avrebbe voluto anche essere allenatore e giocatore; voleva fare tutto quello che era ...Così Massimo Zanetti, patron della Segafredo Virtus Bologna, nel suo intervento a "La politica del pallone" su Rai Gr Parlamento, ricorda la figura di Silvio, scomparso all'età di 86 anni. ...

Roma, 12 giu. (askanews) - Silvio Berlusconi "ha segnato un'epoca, un pezzo importante della storia di questo Paese". Così il leader della Cisl, Luigi Sbarra, a margine di un'iniziativa sulla ...'Un amico fraterno, lo considero un fratello maggiore'.ROMA (ITALPRESS) - 'Ho migliaia di ricordi con Berlusconi, abbiamo perso un fuoriclasse ...