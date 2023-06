Cairo | «Berlusconi? Lo incontrai a 24 anni | fu una specie di magia»

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il presidente di Rcs Mediagroup ricorda l’ex premier: «Lo contattai mentre facevo il militare con un paio di idee, vinsi la resistenza della segretaria dicendo: “Se non me lo passa, rischia di fargli un danno”. Stare con lui era una festa. Avevo una stanza ad Arcore, a volte dormivo lì»

Lo ha sottolineato Urbano, ospite dello speciale 'I mille volti di' in onda su La7. Con il direttore del Tg dell'emittente di cui è editore, Enrico Mentana,ha ripercorso le ..."Mi sei piaciuto, ti assumo come assistente" Queste le parole con cui Silvioannunciò ache veniva assunto. Le ha raccontate lo stesso Presidentedurante lo speciale di Enrico Mentana sui mille volti di. Un intervento in cui ha raccontato come ...Urbano, presidente del Torino, ha parlato al TG1 dopo la notizia della morte dell'ex presidente del Milan, SilvioUrbano, presidente del Torino, ha parlato al TG1. PAROLE - "Sono davvero molto, molto dispiaciuto perché è stata per me una persona importantissima. È stato un maestro assoluto ed era ...

"E' un grande combattente. In quella trasmissione c'era Travaglio che è un grande polemista, Santoro che è un grande conduttore e lui è riuscito a tenere testa. Era sempre molto veloce e poi con quel ...Dagli ex allenatori Sacchi, Capello e Ancelotti alle bandiere rossonere Baresi e Maldini ma anche campioni come Totti, Del Piero e Buffon. Tutti i messaggi dedicati a Berlusconi ...