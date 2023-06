Cagliari | Ranieri | “I ragazzi hanno fatto cose incredibili | Playoff aiutano lo spettacolo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 giugno 2023) Claudioè tornato sulla vittoria nella finale deidi Serie B 2022/2023: “I. La formula deiaiuta lo. Noi abbiamo avuto un pizzico di fortuna, ma tutte le squadre che abbiamo incontrato, Venezia, Parma e Bari, meritavano la promozione. Applicarlo anche in A? Non lo so, ci sono già diversi step in A, mentre in B ci sono solo due promozioni dirette, le altre se la devono sudare”. Il tecnico romano ha speso delle parole sul Bari: “Siamo felici, siamo andati in A. Contro di noi c’era una squadra e un pubblico meraviglioso. Perché dire qualcosa di non corretto agli avversari? Nello sport si vince e si perde ma bisogna sempre rispettare l’avversario”. SportFace.