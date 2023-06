Cagliari | Pavoletti vince l'MVP dei playoff di Serie B

Nei minuti finali la rete diha fatto esplodere la gioia della Sardegna. "Il dubbio di venire aera sul non riuscire nell'impresa". E, invece, ora sir Claudio si prende la scena: "...Il, dopo il pari all'andata, ha sbancato Bari in pieno recupero (rete della bandiera -appena entrato) completando il terzetto di neo promosse (le altre sono Frosinone e Genoa). Il ...Una festa cominciata ieri sera al 94 della partita col Bari, con il gol di Leonardoche ...e largo Carlo Felice ossia il teatro classico dei festeggiamenti riguardanti le imprese del

Apoteosi Cagliari, Pavoletti riporta la A in Sardegna al 94'! Bari sconfitto La Gazzetta dello Sport

Sindaco e tifoso. Anche dai tempi del primo Ranieri. È andato a Bari, con la camicia. E l'ha finita con la maglietta rossoblu' a festeggiare ...La festa per il ritorno del Cagliari in serie A raggiunge altre regioni, altri Stati, altri continenti, quelli dove vivono le migliaia di sardi emigrati. E per tutti è stata una gioia quel momento in ...