Cagliari | Pavoletti nominato MVP dei Playoff Serie B

... quale autentico talento del piazzamento; il cuore sardo di Deiola; il vecchio leone di, ...- Bari, d'altronde, è una partita storica: nel 1970 cucì lo scudetto sulla maglia dei ...Commenta per primo Leonardovince il trofeo MVP dei playoff della Serie BKT 2022/2023. Decisiva la sua rete in pieno recupero che regala alla promozione in Serie A , beffando il Bari ed espugnando un San ...Nei minuti finali la rete diha fatto esplodere la gioia della Sardegna. "Il dubbio di venire aera sul non riuscire nell'impresa". E, invece, ora sir Claudio si prende la scena: "...

Apoteosi Cagliari, Pavoletti riporta la A in Sardegna al 94'! Bari sconfitto La Gazzetta dello Sport

Sindaco e tifoso. Anche dai tempi del primo Ranieri. È andato a Bari, con la camicia. E l'ha finita con la maglietta rossoblu' a festeggiare negli spogliatoi del San Nicola con la squadra e il mister.CAGLIARI. Pavoletti sarà eletto come miglior giocatore dei playoff della Serie B. "L'attaccante del Cagliari regala la promozione in A alla squadra di Claudio Ranieri con un gol decisivo in pieno recu ...