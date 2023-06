(Di lunedì 12 giugno 2023) "Un gol importante cheuna". Parola di bomber, parola di Gigi. Il riferimento è al gol diche ha regalato la promozione in Serie A al. Un tiro di sinistro, come ...

Claudio Ranieri , romano, romanista e testaccino cittadino del mondo, aè solo qualche gradino sotto a Gigi. È l'erede del Filosofo Manlio Scopigno rivisto e corretto nel calcio moderno.E ora è di nuovo serie A: "Non lo devo certo dire io - ha concluso- ma ora che illo ha ritrovato non può che fare una cosa: ripartire da Ranieri. Mi sembra la prima mossa giusta da ...Leggi Anche Il pianto di Ranieri che riporta ilin Serie A: 'Avevo paura, ma mi sono buttato' Nicola, figlio dello storico bomber delGigi, verga un messaggio di ...

Cagliari in A: Riva, 'il gol di Pavoletti vale una carriera' Agenzia ANSA

"Un gol importante che vale una carriera". Parola di bomber, parola di Gigi Riva. Il riferimento è al gol di Pavoletti che ha regalato la promozione in Serie A al Cagliari. Un tiro di sinistro, come q ...La squadra presa al 13esimo posto e portata in serie A. Le lacrime a fine partita. I cori “contro” gli avversari stoppati. Epopea di un terzino “cattivo” ...