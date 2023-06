Cagliari | grande festa all’aeroporto alle 3 di notte | squadra accolta da centinaia di tifosi

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il gol vittoria di Pavoletti al San Nicola ha dato il via a una nottata indimenticabile per idel, che dopo aver festeggiato in piazza Yenne si sono direttiin attesa che arrivasse la. Quando il volo da Bari è atterrato,3 di, e i giocatori sono sbucati dall’uscita passeggeri, si è scatenato il delirio. Cori, abbracci, foto e pazza gioia per un traguardo incredibile, centrato dopo un solo anno di ‘purgatorio’. Ad infiammare l’atmosfera ci hanno pensato gli stessi giocatori, saltando insieme aie indossando parrucche (come quella rossoblù di Luvumbo) o magliette con scritto Torraus (tornati, in sardo) con la A. I giocatori e mister Ranieri hanno dunque raggiunto a fatica la zona parcheggi e ...