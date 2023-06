Cagliari | Giulini | «A questi ragazzi mancava il giusto leader Grazie Mister Ranieri»

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tommaso, presidente del, ha parlato davanti ai suoi tifosi a margine dei festeggiamenti per la promozione in Serie A Tommaso, presidente del, ha parlato davanti ai suoi tifosi a margine dei festeggiamenti per la promozione in Serie A. PAROLE – «Abbiamo cercato di lavorare in silenzio. Ail!».

Tommaso, presidente del, ha parlato davanti ai suoi tifosi a margine dei festeggiamenti per la promozione in Serie A Tommaso, presidente del, ha parlato davanti ai suoi ...Premiato anche Leonardo Pavoletti, eletto come MVP dei playoff e non potrebbe essere altrimenti visto che il suo gol ha mandato ildritto in Serie A. Ha parlato anche il presidente: "...'Mesi di sacrificio a testa bassa - ha detto il presidente, Tommaso- ci mancava il ...giusto' E proprio un emozionato Pavoletti ha voluto esprimere il suo pensiero ai tifosi del...

Pienone allo stadio di Cagliari per la festa della promozione in Serie A. Circa 15mila tifosi hanno voluto applaudire Lapadula e compagni per la vittoria della finale playoff contro il Bari. Il moment ...Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato davanti ai suoi tifosi a margine dei festeggiamenti per la promozione in Serie A Tommaso Giulini, ...