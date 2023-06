La7.it - Il filosofo Massimoparla di Silvio Berlusconi come leader politico. Un grande leader, dice, si valuta sui cambiamenti apportati nel paese, da questo punto di vista non ha ...La7.it - Il filosofo Massimoparla di Silvio Berlusconi come leader politico. Un grande leader, dice, si valuta sui cambiamenti apportati nel paese, da questo punto di vista non ha ...

Cacciari in controtendenza su Berlusconi: 'Bilancio fallimentare' TGLA7

Il filosofo Massimo Cacciari parla di Silvio Berlusconi come leader politico. Un grande leader, dice Cacciari, si valuta sui cambiamenti apportati nel paese, da questo punto di vista non ha ...