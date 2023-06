Bus in fiamme al copolinea di Largo Labia | intervengono vigili del fuoco

(Di lunedì 12 giugno 2023) – Un autobus, presumibilmente della linea 235 operata da RomaTpl, ha presomentre era in sosta al capolinea Atac di, nella zona di Fidene a Roma. Il mezzo è completamente avvolto dalle. Sul posto è intervenuta una squadra deidelche sta provvedendo alle operazioni di spegnimento del rogo e messa in sicurezza. (Mgn/Dire)

Imbarcati sul, ci godiamo il viaggio come una scolaresca delle medie in gita, rumorosi e ... e Skrillex, che tra letterali( ma non pseudo - dolose questa volta , bravo Sonny) danno il via ...deviati Le strade chiuse in Centro Il percorso del corteo 2023 - 06 - 10 16:32:11 Ferrara (M5s): ... Così potrò vantarmi, tra lee i dannati, di aver contribuito a riportare il mondo sulla ......di questa mattina e subito sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco che hanno domato le...] Navigazione articoli Crescono i servizi a chiamata AMT: dal 12 giugno 4 nuovi Chiama ilin ...

Prima l'incendio, poi l'esplosione: bus in fiamme a Fidene RomaToday

Prima l'incendio, poi il fumo nero infine l'esplosione conseguenza del rogo. Paura lunedì pomeriggio a Fidene dove un autobus ha preso fuoco. Le fiamme sono divampate a bordo di un mezzo pubblico dell ...Le fiamme che sono state limitate alla parte anteriore del veicolo sono state spente dai vigili del fuoco di Avellino.