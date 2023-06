(Di lunedì 12 giugno 2023) Ilimpazza sued è il mai più senza della pochette make-up estate 2023. Non solo regala al viso l'ambito effetto sun-kissed senza aver messo piede in spiaggia ma (notizia dell'ultima ora), se usato sul contorno occhi, dona un finish sorprendente. Impossibile non aggiungerlo al carrello

Per ricreare il look usate questi prodotti:blast face palette , una palette viso per scaldare l'incarnato. Goldmine eyeshadow palette con tonalitàprendono ispirazione dai toni dell'oro ...Autoabbronzante Garnier Ambre Solaire NaturalMousse Autoabbronzante Mousse autoabbronzante,...attivi legandosi alle proteine dello strato corneo inducendo la formazione di sostanze brune...Altrettanto delicata è la combinazione make upvede protagonisti il bronzo e l' argento , calda e luminosa. In questo caso, ilè il fiore all'occhiello della base viso per un effetto ...

Bronzer (che su TikTok spopola come correttore): la tecnica per usarlo Vanity Fair Italia

La tecnica scandinavian hairline che piace alle celebrities dona luce alle radici su tutti i colori di capelli ...Bronzer: ecco perché su TikTok si usa al posto del correttore Anche se la regola ci dice che per ogni tipo di occhiaia c'è il colore giusto di correttore da usare per uniformare il contorno occhi con ...