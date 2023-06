Si continua a lavorare anche per Bisoli, anche se il dialogo con ilnon sembra semplice: ... La suggestione Franco Vazquez resta viva ma nelleore sembra che dall'Argentina il Belgrano, ...... Rossella, Ciccio Valenti e Baz direttamente da RDS 100% Grandi Successi. Musica, ... webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostrenotizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero ...IlCalcio, che venerdì era presente in aula al dibattimento , attende alla finestra poiché ... In ogni caso sono leore di attesa: in giornata ci sarà il verdetto sull'omologa e la stampa ...

Brescia, le ultime di calciomercato ItaSportPress

Amedeo Della Valle giocherà la stagione 2023-2024 nella Germani Brescia, nella Serie A di basket. A confermare la cosa è stato lo stesso giocatore italiano che ha reso noto il suo prolungamento con i ...Nel dispositivo del Tribunale di Reggio Calabria in merito all'omologa del piano di ristrutturazione del debito presentato dalla Reggina 1914, si parta della motivazione per la quale ...