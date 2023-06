Bracchi cresce a 189 milioni nel 2022

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 12 giugno 2023), il colosso della logistica di Bergamo investe su tecnologia e automazione. Trend positivo anche nei primi mesi del 2023, si punta ai 200 mln di fatturato. Annunciate nuove aperture Continua la crescita di. Il gruppo logistico con headquarter nel Bergamasco e una dozzina di hub distribuiti tra Italia, Polonia, Slovacchia e Germania conclude ilcon ricavi in crescita a quota 189di euro, +19% sull’anno precedente. Ottimo risultato anche per l’Ebitda, +26% sul, valore che permette all’azienda di ottenere un’invidiabile leva finanziaria. Un anno molto positivo, dunque, nel quale il colosso della logistica ha anche investito 5,9di euro in tecnologie di automazione e informatiche e il rinnovo del parco mezzi di trasporto, aprendo nel corso ...