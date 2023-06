Bottega Trattoria De Santis – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 giugno 2023)DeVia di Santa Croce in Gerusalemme, 15/A – 00185Tel. 06/7028124 Sito Internet: www.de.it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 7/16€, primi 12/18€, secondi 14/18€, dolci 7/8€ Chiusura: Domenica pomeriggio OFFERTA Aperta sin dagli anni ’60, questa osteria è un valido indirizzo dove gustare una cucina di tradizionena ma non solo, con piatti ben preparati, abbondanti e con un’attenzione particolare per il baccalà che non manca mai. Noi lo abbiamo assaggiato nella versione in guazzetto, con un pomodoro dolce, uvetta, qualche oliva e foglie di basilico a dare ancora più profumo. Lo abbiamo fatto precedere da un gustoso spaghettone con tartare di gamberi rosa e burrata, dalla cottura della ...