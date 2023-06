Boschi | “Berlusconi se ne è andato come ha vissuto | combattendo come un leone”

se ne è andato. Ci sarà tempo per l'analisi politica. Ora è solo il momento del cordoglio. Lo scrive su Twitter la deputata di Italia Viva Maria ElenaChiude il cerchio Maria Elena, che chiosa: 'se ne è andato. Ci sarà tempo per l'analisi politica. Ora è solo il momento del cordoglio. Se ne è andato come ha vissuto: combattendo ...: "Se n'è andato da protagonista" "Silviose n'è andato - scrive su Facebook Maria Elena, deputata di Azione - Italia viva - . Ci sarà tempo per l'analisi politica. Ora è solo ...

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, la sua morte segna la fine di un'epoca. silvio berlusconi morto cordoglio politici ...Davide Faraone scrive: “È morto Silvio Berlusconi, ha rinnovato e innovato la politica, l’economia, la comunicazione, lo sport. Nel 1994 la sua discesa in campo ha comunque cambiato tutto. È stato ...