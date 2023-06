Borussia Monchengladbach | Elvedi ha deciso il suo futuro

... Atletico e Barcellona, due del Valencia) e le 10 della Germania (5 Bayern Monaco, una per Amburgo,Dortmund, Eintracht Francoforte,e Bayer Leverkusen). Coppa Uefa/...MILAN PSG MARCUS THURAM - Il futuro di Marcus Thuram , che dal 1 luglio dirà in via ufficiale addio alMönchengladbach, potrebbe essere in Italia. Dopo gli assalti dell'Inter degli scorsi mesi, ora ci sarebbe forte il Milan su di lui. Ma con un concorrente non da poco, ossia il PSG . MILAN PSG ...Il club rossonero sta provando a convincere l'ancora attaccante delMönchengladbach attraverso il progetto, mettendogli sul piatto un ruolo centrale nella rosa e un ingaggio tra i più alti. ...

Senza Ibra e Brahim Diaz, il Milan deve reimpostare il reparto: Thuram jr attratto dalla colonia transalpina, da Giroud a Theo ...Mercato ora per ora Il Milan attende una risposta da Marcus Thuram, attaccante francese Il Milan attende una risposta da Marcus Thuram, attaccante francese del Borussia Monchengladbach in scadenza di ...