(Di lunedì 12 giugno 2023) Mercati in attesaindicazioni in tema di politica monetaria: appuntamento mensile per Fed, Bce, Banca del Giappone e Banca Popolare cinese

...principaliEuropee, che scambiano sopra la parità. Piccolo passo in avanti per Francoforte , che mostra un progresso dello 0,56%; performance modesta per Londra , che mostra un moderato...Ledell'Europa dovrebbero aprire in lieve, future dell'indice EuroStoxx50 +0,2%. Domani usciranno i dati dell'inflazione Usa, che in qualche modo orienteranno le mosse dei mercati in vista ...Leasiatiche non si sbilanciano in vista degli appuntamenti chiave dei prossimi giorni: l'indice Msci della regione, escluso il Giappone, segna +0,07%. Tornando al Vecchio Continente, il FTSE ...

Borse in rialzo nella settimana delle banche centrali, cala Tim dopo nuove offerte su rete Il Sole 24 ORE

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La corsa al rialzo dei tassi sembra volgere al termine ma i mercati attendono di capire le mosse di Powell e Lagarde. Vivendi contro i rilanci per la rete Tim. Cattaneo prenota Armani per la nuova squ ...