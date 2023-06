... però indubbiamente la crescita è indispensabile per poter rafforzare il posizionamento del Paese ine anche per ridurre le disuguaglianze nel Paese e rendere sostenibile il nostro debito". ...Giornata positiva per i listini europei. Ladi Francoforte ha segnato un rialzo dello 0,93% e Parigi dello 0,52%. Più cauta Londra (+0,11%). . 12 giugno 2023A partire da quelle essenziali per il processo di transizione energetica su cui l'e il mondo si giocano la sfida piu' importante di tutte: la lotta ai cambiamenti climatici. Le prime sei ...

Borsa: l'Europa termina positiva, Francoforte +0,93% Agenzia ANSA

Giornata positiva per i listini europei. La Borsa di Francoforte ha segnato un rialzo dello 0,93% e Parigi dello 0,52%. Più cauta Londra (+0,11%). (ANSA). (ANSA) ...La debolezza del petrolio pesa invece su Saipem (-1,4%) ed Eni (-1,2%). Sul mercato valutario, l'euro vale 1,0754 dollari, in linea con la chiusura di venerdi' (1,0750). La moneta unica vale anche 150 ...