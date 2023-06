Borsa | l' Europa positiva guarda a banche centrali | Milano +0 | 5%

(Di lunedì 12 giugno 2023) Le Borse europee proseguono positive in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. L'attenzione degli investitori si concentra sulle riunioni in settimana della Fed e della Bce e ...

Le Borse europee proseguono positive in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. L'attenzione degli investitori si concentra sulle riunioni in settimana della Fed e della Bce e ......Rendimenti stabili per gli uffici 'prime' Nel 1 trimestre e' proseguita la tendenza al rialzo dei rendimenti degli immobili periferici in un intervallo compreso tra 25 e 50 punti base in tutta,...... partendo dalle tre partecipazioni importanti in società quotate in, che valgono 2,8 milioni di euro. Tra gli interessi principali di Berlusconi c'è Mediaset , che si sta espandendo in, ...

Borsa: l'Europa positiva con banche e auto, Milano +1% Agenzia ANSA

Le Borse europee proseguono positive in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. L'attenzione degli investitori si concentra sulle riunioni in settimana della Fed e della Bce e su ...Mfe in forte rialzo in Borsa a Piazza Affari dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Le azioni B con dieci diritti di voto salgono del 5,4% a 0,72 euro e il titolo A con un diritto di voto g ...