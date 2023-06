Bomba d’acqua su Roma e provincia | allagamenti e alberi caduti | chiuso un tratto della Prenestina FOTO E VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 giugno 2023) Maltempo a, ancora nubifragi nella giornata di oggi, 12 giugno. Mentre tutti attendono con ansia il caldo africano e le meritate vacanze al mare, continuano puntuali i temporali e i nubifragi pomeridiani sul Lazio. Anche oggi un violento acquazzone si è abbattuto indi, provocandoe disagi. In via, a, all’altezza del chilometro 9,500, duesono crollati proprio al centrocarreggiata, bloccando la circolazione in entrambi i sensi di circolazione. I rami, cadendo, hanno invaso il manto stradale, impedendo il passaggio delle auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile. Temporale suUn forte temporale si è abbattuto ...