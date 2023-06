Bomba al distributore di benzina per svaligiare la cassa | paura a Napoli

E' all'alba che i carabinieri della compagnia di Poggioreale sono intervenuti in undi carburanti a via Della Villa Romana per la segnalazione di un forte boato. a una prima sommaria ...Hanno fatto esplodere un ordigno artigianale nel tentativo di impossessarsi del denaro contenuto all'interno della cassa automatica di undi carburanti. Era per un tentato furto il fragoroso boato che stamane, intorno alle 5.30, hanno sentito alcuni residenti di una zona tra Barra e Ponticelli. L'esplosione, segnalata ai ...E' all'alba che i carabinieri della compagnia di Poggioreale sono intervenuti in undi carburanti a via Della Villa Romana per la segnalazione di un forte boato. a una prima sommaria ...

Napoli, fanno esplodere la pompa di benzina con una bomba per ... Fanpage.it

La violenta deflagrazione ha devastato il distributore di benzina, provocando degli ingenti danni. Stando alle prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, qualcuno avrebbe fatto esplodere ...Ignoti hanno fatto esplodere un ordigno artigianale per aprire la cassa automatica di un distributore di benzina tra Barra e Ponticelli.