Boccassini | De Benedetti | Sarkò e I nemici del Cav e gli insulti che non scorderemo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Silvio Berlusconi è stato il leader politico italiano più importante degli ultimi 30 anni, il più amato, ma anche il più odiato della Repubblica. Odiato politicamente, da una sinistra che ha fatto dell'antiberlusconismo la sua ragione di vita, odiato da premier e leader europei come Nicolas Sarkozy, Angela Merkel e prima ancora da Martin Schulz. Attaccato dai giudici - Ildae Antonio Di Pietro in primis - per corruzione, per mafia, per le "cene eleganti" di Arcore, per Ruby. Accusato dalla moglie Veronica Lario, da imprenditori come Carlo De, da giornalisti come Marco Travaglio e Michele Santoro che hanno vergato pile di articoli e condotto trasmissioni in tv solo per annientarlo. Inutile dire che politicamente, il più grande avversario di Berlusconi è stato Romano Prodi. I due ex premier si sono combattuti per vent'anni ma, ...