Blanca stasera 12 giugno | perché non c’è la puntata? Quando va in onda?

è e i palinsesti cambiano, . La notizia della morte del è corsa veloce stamattina tra giornali e televisioni così le principali reti stravolgono la loro messa in onda. Da a i direttori di rete ...Vi avvisiamo inoltre che, sulla rete ammiraglia della Rai, Bruno Vespa condurrà una puntata speciale di Porta a Porta , che prenderà il posto della replica della fiction. Quando ...andrà in onda su Rai Uno uno speciale Porta a Porta al posto della puntata in replica dell'amata fiction. Saltato anche il film disu Italia 1 White Elephant " Codice criminale,...

Blanca torna su Rai 1: trama e cast dell'episodio riproposto stasera ... Movieplayer

La puntata di Blanca stasera 12 giugno non va in onda per lasciare spazio allo Speciale Porta a Porta su Silvio Berlusconi.Silvio Berlusconi è morto e i palinsesti cambiano, stasera in tv. La notizia della morte del Cav è corsa veloce stamattina tra giornali e televisioni così le principali ...