Blanca | oggi 12 giugno 2023 | non va in onda in replica

(Di lunedì 12 giugno 2023) Nientestasera 12: in questa data la fiction con Maria Chiara Giannetta non va ininsu Rai 1. Quando torna? Tvserial.it.

Silvio Berlusconi è morto e i palinsesti cambiano, stasera in tv . La notizia della morte del Cav è corsa veloce stamattina tra giornali e televisioni così le principali reti stravolgono la loro messa ......e si stanno girando le nuove stagioni di Doc e, due super successi Rai. Scrosati: 1 miliardo in Italia da Fremantle Nel suo breve intervento, Scrosati ha ricordato come Fremantle aha ...Un'azienda ambiziosa che, da, ha una nuova "casa" dove attrezzature e tecnologie all'...sale dedicate alla post - produzione abbiamo potuto vedere qualche secondo della seconda stagione di,...

Perché "Blanca" non va in onda oggi 12 giugno 2023 e quando ... Tag24

Dagli interni di Blanca, una delle serie più amate di Rai1, con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno (le riprese sono terminate l'11 maggio ed è in fase di postproduzione), alla nuova serie con Raou ...In prima serata su Rai 1 torna "Blanca", il crime drama liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi: la trama del quarto episodio.