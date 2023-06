Biografilm Festival | il 14 giugno Soleri e F L Wright nel doc “Ask The Sand – Can we change the future?”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Bologna, Cinema Lumière – 142023 ore 19.00Anteprima mondiale di Ask The– Can wethe?, documentario scritto e diretto da Vittorio Bongiorno, viaggio di un padre e un figlio alla ricerca della città-utopia di Arcosanti, la città del futuro costruita nel 1970 nel deserto dell’Arizona dall’architetto italiano Paolo, allievo di Frank Lloyd. Sarà presentato mercoledì 142023 al Cinema Lumière di Bologna alle ore 19:00 in anteprima mondiale alla 19a edizione delnella sezioneArt & Music, Ask The– Can wethe ...

Così il regista premio Oscar Michel Gondry si è rivolto alla platea del- in programma a Bologna fino al 19 giugno - dove è arrivato per la presentazione del suo ultimo film The ...Il documentario parteciperà al2023, in concorso " in anteprima italiana " nella sezioneItalia: la proiezione si terrà a Bologna giovedì 15 giugno, alle 18.45, presso ...After the bridge , prodotto raffinato della cinematografia italiana, è presente aldi Bologna in anteprima nazionale. Il lavoro documentaristico dei due registi italiani è incentrato sulla figura di Valeria Collina, madre di Youssef Zaghba, uno dei tre terroristi ...

“La Ricerca” al Biografilm Festival 2023 RB Casting

“I sassi parlano”, recita un’epigrafe latina: “Saxa loquuntur”. Parlano di noi, parlano con noi. E allora, da sessant’anni, un anziano artista li raccoglie, in una mastodontica collezione di pietre: è ...Al Biografilm Festival l’anteprima mondiale del film documentario. Sabato 17 giugno alle ore 21:30, nell’ambito del Biografilm Festival 2023 – Sezione Eventi Speciali, presso il Chiostro di Santa ...