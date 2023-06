Biodigestore avanti | +Europa | dal Tar un’ottima notizia per il futuro dell’Irpinia

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ilnelle terre del Greco di Tufo DOCG è una figata pazzesca!” dichiarava mesi faAvellino tramite Manlio Lomazzo, attivista del partito di Emma Bonino e di Radicali Italiani, nel bel mezzo del vento populista alimentato da chi provava a trovare tutte le argomentazioni possibili pur di vedere fallito il progetto di un impianto ad altissima tecnologia, indispensabile per il trattamento della frazione di rifiuti organici della provincia di Avellino. “Le argomentazioni di chi ha avversato la realizzazione dell’impianto hanno sempre lasciato il tempo che trovavano. Ci si appellava a problemi urbanistici, ma poi è sempre stato chiaro che il vero problema fosse la cosiddetta sindrome di NIMBY (“non nel mio cortile” nda), unita a conservatorismo e ad un sentimento antiscientifico da non sottovalutare”. Così ...

L'approvazione durante il Consiglio comunale dell'8 giugno. Dalle minoranze critiche sulla localizzazione della centrale ...FERMO Fa un nuovo passo avanti il biodigestore. Dopo l’approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto definitivo per l’impianto per il trattamento anaerobico dei ...