Bimba travolta e uccisa da una statua | beneficenza per l’Africa in nome di Lavinia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUna serata diper i bimbi più bisognosi del Malawi neldella piccolaTrematerra, lanapoletana di 7 anni morta tragicamente il 26 agosto scorso dopo essere statada unamentre giocava nel giardino di un hotel a Monaco di Baviera. Una raccolta fondi per coronare il sogno della piccola, quello di regalare un futuro ai bambini meno fortunati, che si terrà giovedì 15 giugno presso il Circolo Nautico Posillipo; un sogno che i genitori di, Valentina Irene Poggi e Michele Trematerra, vogliono realizzare e alimentare, e anche un modo per provare “a lottare contro un dolore che non passerà mai”. Da quel terribile 26 agosto, i genitori dellahanno ...