Bimba scomparsa nello stabile occupato da immigrati | ora si indaga per sequestro di persona

(Di lunedì 12 giugno 2023) Firenze, 12 giu — Sembra esserenel nulla Mia Kataleya Alvarez, detta Kata, laperuviana di 5 anni residente a Firenze di cui non si hanno più notizie da sabato 10 giugno. La piccola, che fino alla data della sua sparizione viveva insieme alla madre, a un fratellino e allo ziodell’ex Hotel Astor di via Maragliano a Firenze, è stata vista l’ultima volta intorno alle 15 di sabato, nei pressi giardini della struttura; un’area del quartiere completamente allo sbando, degradata e violenta, dove le risse e le aggressioni sono all’ordine del giorno. Kata è stata ripresa dalle telecamere mentre rientrava nell’edificio e poi di lei si è persa ogni traccia.peruvianaa Firenze, siper ...

LE INDAGINI E LE RICERCHE Sulladellasi indaga in ogni direzione, gli investigatori non escludono nessuna pista, compresa quella di un eventuale rapimento per vendetta. "Parliamo di ...... da parte di un tale che ha affermato di avere lacon sé. Secondo i carabinieri si ... alle 20 sono andati alla stazione dei carabinieri di Santa Maria Novella per denunciare la'. Le ...Che fine ha fatto Cataleya Alvarez Sulladelladi 5 anni a Firenze 'tutte le ipotesi sono aperte, compreso il rapimento da parte di adulti o ...

Bambina scomparsa a Firenze, proseguono le ricerche. Ma di Kata non c'è traccia LA NAZIONE

Ancora nessuna notizia di Kataleya Mia Chicllo Alvarez la bambina di origine peruviana di 5 anni della quale non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di ...