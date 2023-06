Bimba scomparsa La mamma ha ingerito candeggina | ricoverata in ospedale

Vengono impiegati anche i droni nella ricerca della piccola Kata, ladi 5 anni, peruviana,sabato a Firenze. Da domenica sera la piccola è stata cercata da 225 volontari suddivisi in ...Queste le parole del generale di brigata dei Carabinieri Gabriele Vitagliano riguardo la vicenda di Kataleya, ladi 5 annisabato pomeriggio da un ex albergo occupato.La madre di Kata, così è chiamata lada parenti e amici, è stata ascoltata come persona informata sui fatti. La è uscita dagli uffici con il peluche della figlia in braccio ed ha ...

Firenze, la mamma di Kata ingerisce candeggina e ha un malore La Repubblica Firenze.it

Avrebbe ingerito una piccola quantità di candeggina la madre di Kataleyna, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa da sabato a Firenze, che è stata da poco portata in ambulanza al pronto soccorso.Per lei nuovo malore. Si cerca anche con i droni a Firenze la bimba di 5 anni scomparsa. Timori di suicidio per il padre che ha ingerito detersivo in cella (ANSA) ...