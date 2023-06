Bimba scomparsa | la madre | “So chi può essere stato” Il padre tenta il suicidio in carcere

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 giugno 2023) “È impossibile che lei si perda, impossibile che si allontani da sola”. Katherine Alvarez, la mamma della piccola Kataleya Mia Chicllo Alvarez, laperuviana di 5 annisabato pomeriggio dall’ex hotel Astor, uno stabile occupato a Firenze, lo ha ripetuto anche oggi ai microfoni del Tg1. “Qualcuno l’ha presa e l’ha portata via. Io ho detto ai carabinieri chi possonoqueste persone. Che me la riportino, non se la devono prendere con lei, questi problemi sono dei grandi non dei bambini”, ha proseguito la donna, aggiungendo che “non denuncio nessuno, ma per favore fate tornare a casa Kata, ridatemi la mia bambina”. La pista del rapimento è anche maggiormente battuta dai carabinieri che indagano sul caso: la considerano come la più probabile “da un punto di vista della statistica”. Intanto, dal...