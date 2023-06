Bimba scomparsa in Italia | chi l’ha presa | l’ipotesi sconcolgente

Leggi su tvzap

(Di lunedì 12 giugno 2023) Social.a Firenze, parla la madre:sul rapitore. Giorni movimentati per quanto riguarda la cronaca in. Dopo l’omicidio di Giulia Trameontano, la 29enne incinta di 7 mesi, gli inquirenti si ritrovano ad indagare su un nuovo caso legato alladi una bambina di cinque anni. Prende sempre più i contorni di un giallo laa Firenze di Mia Kataleya, che i familiari chiamano Kata, svanita nel nulla sabato 10 giugno intorno alle 16. Kata è stata vista l’ultima volta all’ex hotel Astor, occupato da un centinaio di abusivi in via Maragliano. Laabita lì insieme alla madre, una donna peruviana, e un fratellino. Proprio la madre di Kata sembrerebbe avere un’idea ben precisa su chi potrebbe aver preso sua figlia. (Continua ...