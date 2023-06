Bimba scomparsa a Firenze | si indaga per sequestro di persona Il padre ha tentato il suicidio in carcere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) La procura diha aperto un fascicolo di indagine con l’ipotesi didiper ladi Kataleya Mia Chicllo Alvarez, la bambina di origini peruvianedanel pomeriggio di sabato 10 giugno. Domenica ildella piccola, detenuto neldi Sollicciano per reati contro il patrimonio, ha provato a suicidarsi dopo aver saputo che la figlia non si trova. Ha ingerito detersivo e, portato all’ospedale di Torregalli, è stato sottoposto a lavanda gastrica per salvarlo. Un apparente spiraglio sul caso si era aperto quando la madre della bambina, ascoltata dei carabinieri, aveva parlato di sospetti sui possibili responsabili. In seguito la donna aveva dichiarato al Tg1: “È impossibile che lei si perda da sola, ...