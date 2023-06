Bimba scomparsa a Firenze | le ricerche continuano Decine di peruviani scendono in strada per solidarietà

(Di lunedì 12 giugno 2023) Proseguono ledella piccola Kata , ladi 5 anniil 10 giugno da un ex hotel occupato di via Maragliano. Nella notte alle attività delle forze dell'ordine si sono ...

Sparita. Inghiottita nel nulla come nel peggiore degli incubi. Della piccola Mia Kataleya Chicllo Alvarez , 5 anni, peruviana, non si hanno più notizie dalle 15.15 di sabato. In compenso si sono ...Proseguono le ricerche a Firenze della piccola Kata , ladi 5 anniil 10 giugno da un ex hotel occupato di via Maragliano. Nella notte alle attività delle forze dell'ordine si sono aggiunte quelle dei volontari coordinati dalla protezione ...leggi anche Firenze, sparitadi 5 anni. La madre: "So chi può averla presa" LaKata, diminutivo di Kataleya Alvarez, è stata vista l'ultima volta sabato pomeriggio mentre giocava nel ...

Bambina scomparsa a Firenze, parla la madre: “Ho detto ai carabinieri chi può averla presa” Virgilio Notizie

L'appello della madre per la piccola Kata scomparsa a Firenze. "Non si allontanata da sola, qualcuno l'ha portata via" ...Le ricerche per trovare la bambina di 5 anni scomparsa nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno ... 7:35 Le ricerche nella notte Nella notte a Firenze sono proseguite le ricerche della bimba. Alle ...