Berretto in testa e una data da ricordare | l' ultima clamorosa foto postata da Berlusconi | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) L'di Silviosui social è iconica: il Cav con il cappello da carabiniere che festeggia i 209 anni dell'Arma. In queste ore questo scatto sta facendo letteralmente il giro del web perché mostra quell'amore per il Paese e per chi lo difende ogni giorno lavorando per le forze dell'ordine. Ladi-carabiniere è stata pubblicata lo scorso 5 giugno, dopo le 17.00: "Oggi festeggiamo i 209 anni dalla nascita dell'Arma dei Carabinieri. 209 anni di dedizione, abnegazione, spirito di sacrificio, indefesso servizio volto a garantire, in Italia ed all'estero, pace e sicurezza", diceva il Cav facendo i suoi auguri ai carabinieri. L'ultimo post del leader azzurro diventa oggi la bacheca dei commenti di chi lo ricorda su Fb. In oltre mille in meno di un ora si fanno sentire. ...