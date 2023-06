Berrettini-Sonego in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Stoccarda 2023

(Di lunedì 12 giugno 2023) Matteo Berrrettini sfiderà Lorenzoal primo turno dell’ATP 250 di, in programma dal 12 al 18 giugno. Inizia la stagione sull’erba e torna finalmente in campo anche il tennista romano dopo l’infortunio ai muscoli addominali patito due mesi fa a Monte-Carlo. L’ex numero uno d’Italia e top-10 del ranking mondiale ha tanti punti da difendere in queste settimane e proverà a bissare i titoli conquistati lo scorso anno. Si parte da, dove si ritroverà subito di fronte l’amico Lorenzo, già affrontato proprio qui dodici mesi fa. In quella circostanza il match lo vinsein tre set, ma il piemontese arriva a questo torneo in ottima fiducia dopo il buon risultato al Roland Garros. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE ...

Come finisce quest'anno Ecco quote e pronostico di, le quote Matteo parte favorito anche stavolta: la sua vittoria vale 1.55 su Sisal, 1.60 su Snai, 1.62 ...Con questo successo Arnaldi passa da numero 106 del mondo a numero 72, diventando il quinto italiano del ranking mondiale dopo Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteoe Lorenzo. ...è un match valido per il primo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming. Per uno strano scherzo del destino (e del sorteggio) i ...

ATP Stoccarda: è subito derby Berrettini-Sonego, a Hertogenbosch Sinner tra i favoriti per il titolo LiveTennis.it

Il sorteggio del tabellone ha messo di fronte i due azzurri al primo turno: a Stoccarda si sono già sfidati. Quote e pronostico di Sonego-Berrettini ...Berrettina torna in campo all'ATP di Stoccarda e sarà impegnato nel derby italiano con Sonego: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...