Berlusconi | Capello | un personaggio | carisma che ho visto in pochi

"Silvioera un personaggio unico, con una forza e un carisma che ho visto in poche altre persone. ... Così Fabio, dai microfoni di Sky Sport, ricorda il suo ex presidente al Milan che ...Quel giorno arrivò Silvioe la musica cambiò. Si era messo in testa di sfidare la storia,... Arrigo Sacchi, Fabio, Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri, tra gli altri, gli devono ...Dopo Sacchi è arrivato, dopoè arrivato Ancelotti. Vincono cinque Coppe dei ... "Ho incontrato Silvioin una partita contro il Milan, in Coppa Italia. Era sorpreso. Ha parlato ...

Silvio Berlusconi, Fabio Capello: "Gli devo tutto, raggiungeva sempre i suoi obiettivi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il club rossonero è stato la chiave di volta dei trionfi politici e imprenditoriali del Presidente. Che con 29 trofei vinti ha trasformato una passione ...Berlusconi è un’incredibile maschera ... come nel musical londinese: il capello tinto, la gaffe o la barzelletta. È stato più semplice per tutti, amici e nemici, rifuggire dall’esplorazione e dal ...