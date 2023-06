Berlusconi | verso l’alba l’aggravamento improvviso | il racconto delle ultime ore

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 giugno 2023) Secondo le prime informazioni si è aggravato in maniera improvvisa, veloce e abbastanza inaspettata L’allarme scatta alall’ospedale San Raffaele. Il leader di Forza Italia, Silvio, ricoverato di nuovo dal 9 giugno nell’Irccs milanese (non in terapia intensiva), si è aggravato in maniera improvvisa, veloce e abbastanza inaspettata, secondo le prime informazioni che filtrano dall’ospedale. Un evento acuto – legato alla malattia con cui l’ex premier conviveva da circa due anni, la leucemia mielomonocitica cronica, e a una produzione del midollo osseo non più equilibrata – ha cambiato il quadro in maniera repentina. Del resto, già venerdì 9 giugno gli esami a cui il leader azzurro veniva costantemente sottoposto per un monitoraggio attento della patologia ematologica avevano dato dei segnali. La Tac invece non aveva evidenziato altre ...