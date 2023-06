Berlusconi | Tajani “Fi andrà avanti per realizzare i suoi progetti”

(Di lunedì 12 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E’ l’eroe per milioni di italiani. Si è sempre battuto per difendere la libertà, continueremo a batterci pere sogni che lui aveva ancora in mente di trasformare in realtà anche in questo ultimi giorni”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, da Arlington, ricorda Silvio, scomparso all’età di 86 anni.“Andremo, lo faremo con tutta la nostra comunità politica sotto la sua guida morale e spirituale che continuerà a darci forza pergli obiettivi che lui si era prefissato per difendere libertà e democrazia”, aggiunge. “Quello che lui ha creato non è destinato a scomparire, noi abbiamo il dovere di coltivare quel seme e far sì che possa guardare al futuro, noi lo faremo”, ...

... continuare in maniera convinta sul percorso che Silvioci ha indicato. Lo ha spiegato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, ricordando il leader di FI scomparso oggi, ......spesso è tornato a sottolineare gli errori di Kiev, suscitando polemiche e mettendo in imbarazzo anche il Governo di Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri, Antonio. Anzi, ...... con l ' amico Antonio." Grassi continua "Sono vicino, alla famiglia ed a tutti i suoi cari. Mi auguro che l'eredità politica, umana e imprenditoriale dinon vada dispersa e che ...

(ANSA) - ROME, JUN 12 - Four-time former premier and media mogul Silvio Berlusconi, who has died at 86, will not have a lying in state due to public order concerns, his Mediaset media empire said ...Roma, 12 giugno 2023 – E ora, Forza Italia può sopravvivere alla scomparsa di Silvio Berlusconi L’interrogativo pende ... In fondo, c’era lui e, qualche gradino sotto, Antonio Tajani. Sia ben chiaro: ...