Berlusconi | Tajani | ' è stato grande ministro Esteri | dedicheremo sala alla Farnesina' **

(Di lunedì 12 giugno 2023) Washington, 12 giu. (Adnkronos) - "Berlusconi èunprotagonista della nostra politica estera filoatlantica e undegli. Gliuna, per ricordare quell che ha fatto per il nostro Paese". Lo ha detto il vice premier edegliAntonio, a margine della commemorazione di Silvio Berlusconi all'ambasciata italiana a Washington durante la quale ha assistito all'esposizione a mezz'asta della bandiera italiana, dell'Unione Europea e dell'Ucraina.

... ma ha una missione totale: unirsi nel rilanciare il messaggio del nostro leader, continuare in maniera convinta sul percorso che Silvioci ha indicato', ha ribadito più volte, ...E' ancora notte a Washington, quando arriva la notizia della scomparsa di Silvio. Antonioè atterrato ieri per una visita di due giorni e una serie di incontri, tra cui quello con il segretario di Stato Antony Blinken e la direttrice generale del Fondo monetario ......vicini ad Atonioe filo - ronzulliani), c'è sempre stato un po' il suo zampino. Soprattutto in veste di abile diplomatico, una qualità riconosciuta anche dagli avversari., dal ...

Berlusconi, Tajani: le sue idee andranno avanti RaiNews

L'ex president del Consiglio Silvio Berlusconi è morto, dopo quattro giorni dal nuovo ricovero all'ospedale San CAmillo di Milano. Al suo capezzale tutti figli, Marina, Piersilvio, Eleonora, Barbara e ...Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della commemorazione di Silvio Berlusconi all’ambasciata italiana a Washington, durante la quale ha assistito ...