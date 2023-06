Berlusconi sui siti stranieri | ' L' uomo che ha definito l' Italia del XXI secolo'

(Di lunedì 12 giugno 2023) La Bbc dà la notizia definendolo 'figura controversa che ha dominato la politicana per tre decenni'. Continua BBC LE FIGARO EL PAIS THE TIMES EL MUNDO LE MONDO 12 giugno 2023

... il club con il quale Silvioè diventato tra i presidenti più vincenti della storia del calcio. La società rossonera ha pubblicatopropri profili ufficiali social una nota dedicata al ...Di Chou Chou in realtà non c'erano notizie, mentre nel 2021si era mostratosocial, in occasione degli auguri di Natale, di fatto annunciando l'ingresso in famiglia di Gilda uno Shitzu ..."La discesa in campo" diè di qualche settimana prima. In una elegante sede del Pds di Occhetto nel centro di Bologna una settantina di militanti, età media60, discutono del depliant ...

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano RaiNews

Silvio Berlusconi, durante i suoi mandati come Presidente del Consiglio, ha promosso diverse riforme economiche e sociali che hanno portato benefici al paese. Alcuni dei suoi principali meriti ...Così il bolognese Pier Ferdinando Casini, un alleato chiave di Berlusconi nei suoi primi anni in politica. "Silvio è stato un grande della vita italiana e penso che, a questo punto, dovrebbero ...